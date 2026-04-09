ATTO AZIENDALE ASL TERAMO, DI MATTEO: “NESSUNA BOCCIATURA, IN ARRIVO RISULTATI CONCRETI”

Non c’è alcuno stop definitivo e, soprattutto, il percorso è tutt’altro che concluso. Sul futuro dell’atto aziendale della Asl di Teramo il confronto resta aperto e, secondo il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, porterà a sviluppi concreti già nelle prossime settimane. Chiamato in causa dopo le prese di posizione del coordinamento Pd della Val Vibrata e le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, l’esponente di Forza Italia interviene per chiarire la situazione. “Si continua a parlare di una bocciatura definitiva che in realtà non esiste”, afferma con decisione. “L’atto aziendale della Asl di Teramo è ancora oggetto di interlocuzione e non c’è stato alcun rigetto formale”. Di Matteo sottolinea come sia in corso da tempo un dialogo costante con l’Agenzia sanitaria regionale e con l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, finalizzato a ottenere risposte operative. Un confronto che, a suo dire, sarebbe ormai vicino a produrre effetti tangibili. Tra i nodi principali, quello relativo al potenziamento dell’offerta sanitaria in Val Vibrata. “A breve saranno definiti passaggi importanti – spiega Di Matteo– a partire dall’assegnazione della Uoc di chirurgia per l’ospedale di Sant’Omero”. Un risultato che, precisa il consigliere, non richiederà deroghe ministeriali ma sarà raggiunto attraverso una riorganizzazione interna su base regionale. “Posso assicurare fin da ora che questa operazione verrà portata a termine e ufficializzata a breve”, conclude. Nel frattempo, il dibattito politico resta acceso, ma sul piano tecnico il percorso prosegue, con l’obiettivo di arrivare a una definizione condivisa della programmazione sanitaria sul territorio.