VIDEO/ FRANA DI SILVI, D’ANGELO: “FAREMO LA NOSTRA PARTE MA NON CI PRENDEREMO LA RESPONSABILITA' DI ALTRI"

Nel corso del consiglio comunale straordinario di oggi dedicato all’emergenza frana a Silvi, è intervenuto anche il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, per fare chiarezza su ruoli e responsabilità istituzionali. Un intervento netto, volto a definire i confini delle competenze: “La Provincia non ha competenze sui versanti – ha spiegato – perché queste spettano per legge alla Regione. Il nostro ambito riguarda strade e scuole e interverremo, ma solo dopo che le aree saranno messe in sicurezza dagli enti preposti”. D’Angelo ha comunque ribadito la piena disponibilità dell’ente a contribuire nella gestione dell’emergenza, sottolineando il lavoro già svolto sul territorio. Sono infatti oltre 600 gli interventi realizzati nelle ultime settimane, a fronte di numerose criticità registrate lungo la rete viaria provinciale. Un impegno concreto, che si affianca però alla richiesta di un’azione coordinata e tempestiva da parte di tutti i livelli istituzionali. “Servono risposte rapide e sinergiche – è il senso del suo intervento – per evitare ulteriori conseguenze negative per la comunità”. Un messaggio chiaro, che si inserisce in un dibattito acceso ma necessario, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza con responsabilità e chiarezza, senza sovrapposizioni di ruoli