VIDEO/ TERAMO, ALLARME PONTI: “SITUAZIONE PERICOLOSA, MA PER IL COMUNE DI TERAMO VA TUTTO BENE...”

Torna a denunciare la pericolosità dei ponti cittadini il consigliere comunale di Futuro In Franco Fracassa, che accende nuovamente i riflettori su una questione già sollevata più volte senza, a suo dire, risposte concrete da parte dell’amministrazione. Secondo il consigliere, nonostante le ripetute segnalazioni e le denunce pubbliche diffuse anche attraverso la stampa, ad oggi non sarebbe stato avviato alcun intervento. “La situazione resta ferma – sottolinea – mentre continuano a emergere criticità che riguardano la sicurezza delle infrastrutture”. Una presa di posizione che riporta al centro del dibattito il tema della manutenzione e del monitoraggio dei ponti a Teramo, considerati strategici per la viabilità urbana ma anche potenzialmente esposti a rischi. L’esponente di opposizione chiede quindi un cambio di passo immediato, con verifiche approfondite e interventi tempestivi, evidenziando come la sicurezza dei cittadini non possa più essere rinviata o sottovalutata. La questione, già più volte portata all’attenzione pubblica, torna così ad alimentare il confronto politico, in attesa di risposte operative da parte dell’amministrazione comunale.

FOTO: Elaborazione AI