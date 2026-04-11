TERAMO, VIA AL BANDO PER IL RESTAURO DELL'AGGREGATO A RIDOSSO DEL VECCHIO MUNICIPIO: INTERVENTO DA QUASI 8 MILIONI

Comune di Teramo finalmente da il via, dopo dieci anni e piu' alla ricostruzione e la messa in sicurezza del proprio patrimonio pubblico. Con una determinazione dirigenziale approvata il 9 aprile 2026, è stato dato il via libera al bando di gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico del complesso che ospita la sede municipale. L’intervento riguarda l’aggregato edilizio delimitato da piazza Orsini, via Nicola Palma, vico della Volpe e via della Banca, un’area centrale della città che riveste un’importanza strategica sia dal punto di vista istituzionale che urbanistico. Il progetto, inserito nel programma di ricostruzione post-sisma, punta al ripristino dell’agibilità degli edifici attraverso opere di consolidamento strutturale. L’importo complessivo dei lavori supera i 7,9 milioni di euro, con una durata prevista di 900 giorni dall’avvio del cantiere. La gara sarà gestita con procedura aperta e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando quindi il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Le imprese interessate avranno 25 giorni di tempo dalla pubblicazione del bando per presentare le offerte. L’intero iter sarà svolto tramite piattaforma telematica, in linea con le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, per garantire trasparenza e tracciabilità delle operazioni. Con questo passaggio, l’amministrazione comunale compie un ulteriore passo verso la riqualificazione del centro storico e il rafforzamento della sicurezza degli edifici pubblici, in un percorso che resta centrale per il rilancio della città dopo gli eventi sismici degli ultimi anni.