VIDEO/ CORRE IL CANTIERE DELLA NUOVA SUPERCONDOTTA IDRICA... OBIETTIVO FINIRE PRIMA DEL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA...

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova condotta idrica a Roseto degli Abruzzi, frutto di un accordo efficace tra Ruzzo Reti e l’amministrazione comunale. Un intervento atteso, che punta a migliorare in modo significativo l’efficienza della rete e la qualità del servizio per i cittadini. Il cantiere è attualmente attivo nei tratti interessati e, salvo imprevisti, le operazioni si concluderanno entro la metà di giugno. Parallelamente agli interventi sulla rete idrica, è previsto anche il rifacimento del manto stradale nelle zone coinvolte, con l’obiettivo di ripristinare e migliorare le condizioni della viabilità. Non solo: il Comune sta valutando la possibilità di estendere il nuovo asfalto anche a un tratto più ampio della SS 16, andando oltre le aree strettamente interessate dai lavori, per garantire una riqualificazione più completa dell’arteria. Un passaggio fondamentale riguarda le tempistiche legate al transito del Giro d'Italia. Entro il 16 maggio, infatti, parte dell’asfalto dovrà essere già pronta nei tratti conclusi, in vista del passaggio della tappa Chieti–Fermo, che attraverserà proprio la SS 16.