NUOVA GIUNTA MASCI, TRA CONTINUITÀ E NUOVI INGRESSI E QUALCHE MUSO LUNGO

La nuova giunta comunale è ufficialmente operativa. Il sindaco Carlo Masci ha presentato la squadra che lo affiancherà nel corso del suo terzo mandato, al termine di un percorso di confronto e valutazione avviato subito dopo le elezioni. Il primo cittadino ha spiegato di avere chiara la composizione dell’esecutivo già all’indomani del voto, sottolineando come alla fine si sia arrivati a una soluzione in linea con la precedente esperienza amministrativa. Accanto a diversi volti già noti, trovano spazio anche nuovi ingressi ritenuti strategici, come quelli di Giovanni Santilli, Claudio Croce e Gianna Camplone. Masci ha inoltre chiarito che le esclusioni non rappresentano una bocciatura, ma una diversa distribuzione dei ruoli all’interno dell’amministrazione.

I NOMI

La squadra, presentata nella sala consiliare, è composta da: Massimiliano Pignoli, Claudio Croce, Maria Rita Carota, Patrizia Martelli, Alfredo Cremonese, Giovanni Santilli, Zaira Zamparelli, Adelchi Sulpizio e Gianna Camplone, unica figura esterna. L’assetto conferma l’equilibrio politico della maggioranza, con una presenza significativa di Forza Italia e Fratelli d’Italia, e una linea improntata alla continuità amministrativa. Il sindaco ha spiegato che le deleghe sono già state definite nelle linee generali e verranno assegnate tenendo conto dell’impegno e delle competenze di ciascun assessore, con l’obiettivo di garantire collaborazione e coesione. Uno sguardo è stato rivolto anche al progetto della Nuova Pescara, tema centrale dei prossimi mesi, che coinvolge anche i comuni di Montesilvano e Spoltore. Masci ha inoltre voluto ringraziare la giunta uscente per il lavoro svolto, ribadendo l’importanza della compattezza della maggioranza e invitando tutti a concentrarsi sugli obiettivi amministrativi. Subito dopo la presentazione, la nuova giunta si è riunita approvando le prime delibere, segnale di una partenza immediata e della volontà di dare continuità ai progetti già avviati.

LE DELEGHE

Nei prossimi giorni saranno rese note nel dettaglio le deleghe, passaggio fondamentale per definire responsabilità e ambiti di intervento di ciascun assessore. Restano fuori dalla squadra alcuni nomi di peso, tra cui il consigliere più votato Cristian Orta e l’ex assessore al Bilancio Eugenio Seccia, protagonista del percorso di risanamento finanziario del Comune. Esclusa anche Valeria Toppetti, che ha comunque assicurato il proprio impegno in Consiglio comunale. Prima dell’annuncio ufficiale, tutti gli assessori hanno firmato l’accettazione dell’incarico, formalizzando l’avvio della nuova fase amministrativa. Il clima resta quello di una maggioranza compatta, forte del consenso elettorale, intenzionata a proseguire senza strappi il lavoro già avviato. Dalla riqualificazione urbana alla mobilità sostenibile, fino agli interventi su sociale e cultura, la giunta sarà chiamata a trasformare in risultati concreti le linee programmatiche. Con la squadra ora completa, Masci rilancia l’azione amministrativa puntando su continuità, pragmatismo e rapidità, in vista delle sfide che attendono la città nei prossimi mesi.