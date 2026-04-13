TERAMO FESTEGGIA I 100 ANNI DI FILOMENA NERONE, GLI AUGURI DEL SINDACO D’ALBERTO

Ieri pomeriggio , il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme all’Assessore Pina Ciammariconi, ha portato i saluti e gli auguri della città al la centenaria Filomena Nerone.

Per l’occasione, il primo cittadino le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale.

Nat a l’8 aprile 1926 , ha vissuto gli anni duri della guerra. Operaia, ha lavorato per moltissimi anni all’ex Villeroy e ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia.

Sposat a con A ngelo , scompars o lo scorso anno , ha avuto un figlio – Antonio – due nipoti e quattro pronipoti. La signora Filomena ha inoltre un fratello, che vive a Treviso, che ha compiuto 101 anni, e una sorella di 92 anni.