TERAMO FESTEGGIA I 100 ANNI DI FILOMENA NERONE, GLI AUGURI DEL SINDACO D’ALBERTO

Ieri pomeriggio, il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme all’Assessore Pina Ciammariconi, ha portato i saluti e gli auguri della città alla centenaria Filomena Nerone. Per l’occasione, il primo cittadino le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale. Nata l’8 aprile 1926, ha vissuto gli anni duri della guerra. Operaia, ha lavorato per moltissimi anni all’ex Villeroy e ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Sposata con Angelo, scomparso lo scorso anno, ha avuto un figlio – Antonio – due nipoti e quattro pronipoti. La signora Filomena ha inoltre un fratello, che vive a Treviso, che ha compiuto 101 anni, e una sorella di 92 anni. Circondata dall’affetto della famiglia, ieri ha festeggiato l’importante traguardo ricevendo il saluto dell’intera città di Teramo da parte del primo cittadino.