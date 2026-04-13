VIDEO/ VERSO LA NUOVA GIUNTA A TERAMO/ VALDO DI BONAVENTURA: «PRONTO A RIENTRARE IN GIUNTA A PATTO CHE...»

Valdo Di Bonaventura potrebbe presto tornare a far parte della giunta comunale di Teramo. Dopo alcuni contatti informali, prima con un consigliere di maggioranza e successivamente, nei giorni scorsi, con il presidente della Provincia Camillo D'Angelo, l’ex assessore sembra ora orientato a rientrare nell’esecutivo guidato da Gianguido D'Alberto. La disponibilità, però, è legata a una condizione precisa: il ripristino delle deleghe che aveva in precedenza. Una richiesta considerata centrale per il suo eventuale ritorno operativo all’interno della squadra di governo cittadina. A questo punto Mimmo Sbraccia o dovrà andare via e quindi potrebbe non essere riconfermato o rimanere ma con altre deleghe. “A Teramo c’è molto da fare”, ha dichiarato Di Bonaventura ai microfoni di Certastampa, lasciando intendere come la volontà di contribuire non manchi, purché vi siano le condizioni politiche e amministrative adeguate.