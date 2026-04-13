VIDEO/ BELLACHIOMA CHIEDE SCUSA A D'ERAMO: “NESSUNA TENSIONE, VOGLIO LAVORARE PER LA LEGA”

“Le mie parole sono state interpretate in modo errato e non avevano alcun intento polemico nei confronti del Sottosegretario Luigi D'Eramo”. Così Giuseppe Bellachioma interviene per chiarire le polemiche emerse all’interno del partito dopo alcune sue recenti dichiarazioni. Bellachioma ribadisce la volontà di non riaprire questioni legate al passato, sottolineando quanto già espresso in occasione della conferenza stampa che ha segnato il suo ritorno nella Lega: “Ho ammesso i miei errori, dovuti anche all’inesperienza. Oggi guardo avanti e il mio unico obiettivo è lavorare per il bene del partito”. Nel suo intervento, l’esponente politico evidenzia inoltre il ruolo della Lega come forza radicata sul territorio e vicina alle esigenze dei cittadini: “È una realtà solida e organizzata, alla quale voglio contribuire in modo concreto”. Infine, le scuse per il fraintendimento: “Mi dispiace se le mie parole sono state male interpretate”.