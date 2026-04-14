TORTORETO, LIBERA D’AMELIO PRONTA ALLA CORSA A SINDACO

A poco più di un anno dalle elezioni comunali di Tortoreto, iniziano a delinearsi i primi movimenti politici. La capogruppo di “Tortoreto al Centro”, Libera D'Amelio, si prepara a candidarsi alla carica di sindaco, lavorando alla costruzione di un progetto politico ampio e condiviso. L’obiettivo è aggregare forze civiche e realtà del territorio attorno a un programma alternativo all’attuale amministrazione, puntando su partecipazione, coesione e proposte per il rilancio della città. In questa fase, l’attenzione è rivolta soprattutto all’ascolto e al coinvolgimento di cittadini, associazioni e movimenti. Nel corso dell’attuale mandato, D’Amelio ha più volte sollevato criticità su alcune scelte amministrative, evidenziando carenze in diversi ambiti. Tra i temi principali figurano lo sviluppo del polo scolastico, la programmazione turistica di lungo periodo e la gestione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al lungomare centrale e ai progetti legati ai parcheggi e al piazzale della chiesa al Lido. Il percorso politico in costruzione mira a raccogliere il consenso di chi non si riconosce nell’operato della giunta uscente, guidata dal sindaco Domenico Piccioni. Sul piano politico resta netta la distanza tra le due visioni amministrative, mentre non si escludono interlocuzioni con altre componenti del consiglio comunale in vista della definizione della futura coalizione.