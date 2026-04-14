LA PROVINCIA RINNOVA TRE AREE SPORTIVE IN TRE ISTITUTI SCOLASTICI

Completamente rinnovati gli spazi sportivi di tre Istituti superiori che la Provincia ha candidato a contributo del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori". Questo fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegna risorse per finanziare interventi a supporto dello sport di base, in particolare per le fasce di età giovanili e la promozione di pratiche sportive.

Con un investimento complessivo di oltre 138 mila euro sono state realizzate opere di manutenzione e di sostituzione dei vecchi impianti, ottenendo un miglioramento funzionalee l’adeguamento alle norme di sicurezza.

“Il progetto nasce dalla nostra attenzione verso quel nuovo concetto di scuola e formazione che vede l’attività motoria e sportiva riconosciuto come valore primario per l’educazione alla salute fisica e psicologica – commenta il presidente Camillo D’Angelo - questi interventi si inseriscono in una strategia più ampia di valorizzazione dello sport di base come strumento di crescita individuale, coesione sociale e prevenzione sanitaria. La stessa trasformazione che abbiamo operato a Giulianova nel polo scolastico delle superiori, a Sant’Egidio con la realizzazione di una palestra e a Teramo con ila riqualificazione del campo di calcio annesso all’istituto agrario di Nepezzano”.

Gli interventi, considerato il budget messo a disposizione dal bando, sono stati realizzati su tre edifici scolastici di Teramo sulla base di un ordine di priorità:

• I.T.C. Programmatori “B. Pascal” . Interventi sul campo di calcetto esternodove il manto cementizio è stato ripristinato con uno stato di resina appositamente formulata per i vampi sportivi; nuova segnaletica di gioco con la sostituzione delle porte da calcetto; impianto da pallavolo: sostituzione della rete di recinzione a delimitazione dell’area esterna: manutenzione gradoni spettatori: Interventi all’interno della palestra scolastica:

• I.T.I.S. “Alessandrini”. Interventi all’interno della palestra scolastica:sostituzione dei canestri esistenti con modelli oleodinamici mobili che garantiscono conformità normativa e omologazione per l’uso sportivo.

• I.T.G. “C. Forti”. Anche qui intervento all’interno della palestra scolasticacon l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza dello spazio dedicato all’attività sportiva con la sostituzione dell’impianto da pallavolo esistente con un nuovo impianto con pali in alluminio, rete professionale con bande laterali e superiore rinforzate, dotata di cavi in acciaio per la tensionatura.