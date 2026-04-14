LA PROVINCIA RINNOVA TRE AREE SPORTIVE IN TRE ISTITUTI SCOLASTICI

Completamente rinnovati gli spazi sportivi di tre Istituti superiori che la Provincia ha candidato a contributo del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori". Questo fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegna risorse per finanziare interventi a supporto dello sport di base, in particolare per le fasce di età giovanili e la promozione di pratiche sportive.
Con un investimento complessivo di oltre 138 mila euro sono state realizzate opere di manutenzione e di sostituzione dei vecchi impianti, ottenendo un miglioramento funzionalee l’adeguamento alle norme di sicurezza.
“Il progetto nasce dalla nostra attenzione verso quel nuovo concetto di scuola e formazione che vede l’attività motoria e sportiva riconosciuto come valore primario per l’educazione alla salute fisica e psicologica – commenta il presidente Camillo D’Angelo - questi interventi si inseriscono in una strategia più ampia di valorizzazione dello sport di base come strumento di crescita individuale, coesione sociale e prevenzione sanitaria. La stessa trasformazione che abbiamo operato a Giulianova nel polo scolastico delle superiori, a Sant’Egidio con la realizzazione di una palestra e a Teramo con ila riqualificazione del campo di calcio annesso all’istituto agrario di Nepezzano”.
Gli interventi, considerato il budget messo a disposizione dal bando, sono stati realizzati su tre edifici scolastici di Teramo sulla base di un ordine di priorità: