COZZI: «LA BARZELLETTA DI D'ALBERTO: L'AZZERAMENTO ANNUNCIATO... MA È SOLO UN TENTATIVO DI PRENDERE TEMPO»

Non può essere che una barzelletta quella raccontata in queste ore dal sindaco D'Alberto che, con una

delle sue consuete prove di oratoria, ha annunciato che azzererà la giunta. Peccato che le

amministrazioni parlano per atti: l'azzeramento si fa, non si annuncia. Annunciarlo significa

solamente mettere alla berlina gli assessori, che intanto oggi si sono regolarmente presentati al lavoro.

Io, al posto loro, non l'avrei fatto. Almeno per dignità. È una mancanza di rispetto verso tutti, verso

il ruolo di amministratore, verso i cittadini. Doveva essere la squadra del cambiamento, della

trasparenza, dell'ordine amministrativo e invece tutta questa bella narrativa viene di nuovo smentita

dai fatti.

Si nasconde l'incapacità di amministrare dietro un rimpasto che si vuol far passare come un cambio

di passo, una svolta. Ma anche i precedenti dovevano esserlo, dovevano essere nuova visione,

coraggio, rinnovamento, e cosa abbiamo ottenuto invece? Speravo almeno di leggere un mea culpa

del sindaco. Viviamo in una città sporca, non sicura, congestionata dal traffico, senza un minimo di

decoro. E questo nonostante una pioggia di fondi PNRR che altrove hanno prodotto risultati concreti.

Qui, invece, o non si è fatto, o si è fatto senza tempi, senza metodo, senza una regia. Quando si è

fatto, spesso è stato a costi raddoppiati. Altro che modello amministrativo: siamo al dilettantismo

elevato a sistema. E invece che un bagno di umiltà, ancora ci nascondiamo dietro slogan e frasi fatte.

Dalle ricostruzioni che leggo sembra che anche dal centrosinistra sia arrivata qualche indicazione per

ricomporre la squadra. Non entro nel merito, voglio solo ricordare che parliamo di una squadra che

costa ai cittadini poco meno di 4mila euro netti per assessore. Ricordo anche quando lo stesso sindaco

lamentava il numero di assessori della giunta Brucchi, nonostante prendessero la metà di oggi, e il

fatto che continuassero a svolgere anche la propria professione. Mi chiedo allora in quanti seduti lì

oggi hanno rinunciato al loro lavoro, visto che mi sembra che molti continuino assiduamente a

svolgerlo. C'è solo una parola per tutto ciò: ipocrisia.

E in tutto ciò, si viene a parlare di una nuova figura da introdurre, quella del direttore generale.

Nonostante gli stipendi, nonostante il numero di assessori che si diceva fossero necessari per tutto il

lavoro che c’era da fare, nonostante le oltre 100 assunzioni e i dirigenti raddoppiati, ora abbiamo

bisogno anche di un direttore generale? A questo punto c’è solo da sperare o che si dimettano tutti

per vergogna, o che i cittadini inizino a farsi sentire diversamente.

Qui non siamo di fronte a un cambio di passo, siamo di nuovo di fronte all’ennesimo tentativo di

guadagnare tempo, con annunci senza atti e nuovi nomi tirati in ballo come se cambiasse realmente

qualcosa. Peccato che il tempo, per questa amministrazione, sia già scaduto.

Mario Cozzi

Consigliere comunale Forza Italia