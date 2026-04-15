APPROVATO L’ESITO DI GARA PER I SERVIZI MUSEALI DEL POLO CULTURALE

Il Comune di Teramo ha approvato ufficialmente l’esito della gara per l’affidamento dei servizi museali nei “Luoghi della cultura” del polo cittadino. La determinazione dirigenziale n. 85 del 14 aprile 2026 sancisce la conclusione della procedura avviata nei mesi scorsi, confermando l’aggiudicazione già disposta in precedenza. L’appalto, del valore complessivo di oltre 750 mila euro (IVA esclusa), riguarda sia la gestione dei servizi museali sia le attività di educazione culturale. La gara è stata espletata tramite procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo. Ad aggiudicarsi il servizio è stata la cooperativa sociale “Le Macchine Celibi”, con sede a Bologna, che ha ottenuto il punteggio più alto complessivo grazie alla qualità dell’offerta tecnica e al ribasso economico proposto. Il contratto tra l’ente e l’operatore economico è stato stipulato il 27 marzo 2026, mentre con l’atto approvato ora si procede alla formalizzazione e alla pubblicazione dell’esito della gara, come previsto dal codice dei contratti pubblici. Il provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa ma rappresenta un passaggio amministrativo necessario per la chiusura della procedura e per garantire trasparenza e pubblicità agli atti. L’intervento si inserisce nella strategia del Comune volta a rafforzare la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.