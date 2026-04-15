DIRETTORE GENERALE AL COMUNE DI TERAMO: SPUNTANO I NOMI DI TONI SORGI, DANIELA VALENZA E PIERANGELO STIRPE

Circolano già le prime indiscrezioni su quello che sarà uno degli incarichi chiave dell’amministrazione comunale di Teramo, ancora formalmente da istituire e assegnare: quello di direttore generale. Tra i nomi che emergono con maggiore insistenza quelli di Pierangelo Stirpe direttore generale Ruzzo Reti, Toni Sorgi, ex direttore generale della Regione Abruzzo e Daniela Valenza, attuale direttrice della Fondazione UniTe e dirigente al comune di Penna Sant'Andrea. Al centro del dibattito politico resta poi il ruolo della segretaria comunale, alla quale viene attribuita la mancata costruzione di un’efficace integrazione tra dirigenti e uffici. Una situazione che, secondo diversi esponenti della maggioranza, avrebbe contribuito a rallentare l’azione amministrativa e a creare disfunzioni interne. A sollevare per primo la questione è stato il Partito Democratico, che ha apertamente messo in discussione la permanenza della segretaria. Una posizione che, nel tempo, è stata progressivamente condivisa anche dal resto della coalizione di maggioranza, fino a diventare un tema centrale nel confronto politico cittadino.