×

Avviso

Non ci sono cétégorie

PESCARA, NUOVA GIUNTA: SANTILLI VICESINDACO. ECCO TUTTE LE DELEGHE

Nuovo assetto per la Giunta comunale. Con decreto sindacale firmato il 15 aprile 2026, il sindaco Carlo Masci ha ufficializzato la nomina del nuovo vicesindaco e ridefinito l’assegnazione delle deleghe agli assessori, completando così la struttura di governo cittadino. A ricoprire il ruolo di vicesindaco è Giovanni Santilli, già assessore, che subentra nella funzione di vice del primo cittadino. La decisione arriva al termine della definizione complessiva dell’esecutivo e tiene conto, come evidenziato nel provvedimento, delle esperienze e dei profili dei componenti della squadra amministrativa. Contestualmente, il sindaco ha attribuito le deleghe ai nove assessori, delineando competenze e ambiti di intervento. Santilli mantiene, oltre alla carica di vicesindaco, deleghe strategiche come verde, pubblica istruzione (con alcune eccezioni), attività produttive e sviluppo della “nuova città di Pescara”.nuova_giunta_comunale_pescara_sindaco_carlo_masci.jpg

Tra gli altri incarichi assegnati, Maria Rita Carota si occuperà di bilancio, cultura e rapporti con il Consiglio comunale, mentre Massimiliano Pignoli seguirà protezione civile e politiche sociali legate al disagio. A Patrizia Martelli vanno sport e politiche giovanili, mentre Claudio Croce gestirà urbanistica, edilizia privata e ambiente. Alfredo Cremonese avrà competenze su turismo, eventi e mobilità sostenibile, Zaira Zamparelli su patrimonio, pari opportunità e tutela degli animali, mentre Adelchi Sulpizio guiderà le politiche sociali e abitative. Gianna Camplone, già indicata in precedenza come vicesindaco, manterrà deleghe su disabilità e politiche per la terza età. Il decreto stabilisce inoltre che tutte le materie non espressamente delegate restano in capo al sindaco. Il provvedimento sostituisce i precedenti atti e sarà pubblicato sull’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune. Con questo passaggio, l’amministrazione Masci completa ufficialmente la squadra di governo, definendo ruoli e responsabilità per affrontare le prossime sfide amministrative della città.

 