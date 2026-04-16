SP29B CHIUSA DA OLTRE UN ANNO, MOZIONE DELLA MINORANZA PER SBLOCCARE LA RIAPERTURA: “SERVE UN CAMBIO DI PASSO IMMEDIATO”

In uno spirito di collaborazione e per andare incontro alle esigenze impellenti, visto che le recenti dichiarazioni stampa rilasciate dal Sindaco parlano di un empasse della situazione legata alla riapertura della 29 in contrada vallescura e le annunciate alternative stentano ad essere realizzate, abbiamo protocollato una proposta di delibera che sottoporemo come mozione al prossimo consiglio comunale affinché il Sindaco con il supporto di tutto il consiglio comunale possa avere lo strumento ordinario disponibile per restituire alla fruibilità cittadina il versante sud della SP 29 b chiusa da oltre un anno a causa di mancati accordi tra le parti interessate

L'obiettivo primario e immediato resta quello di aprire l'arteria Provinciale e superare le inerzie amministrative fino ad ora perpetrate e che hanno creato disagi per oltre un anno e che oggi con la chiusura del tratta di via santa lucia hanno finito per diventare devastanti per la collettività, l'incolumità e la sicurezza del centro storico dei suoi abitanti

E' fondamentale fare fronte comune e tutelare gli interessi tutti della comunità e restituire anche parzialmente la funzionalità dell'arteria viaria

IL nostro vuole essere un messaggio chiaro che va oltre la semplice collaborazione istituzionale

Si chiede un cambio di passo immediato alla Giunta e a tutto il consiglio comunale e siamo pronti visto che è necessario a intensificare la pressione a tutti i livelli per ottenere i primi risultati tangibili in tempi brevi