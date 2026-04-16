VIDEO-FOTO/ AL VIA IL CANTIERE DELLA SCUOLA SAVINI: OBIETTIVO RIAPRIRE IN DUE ANNI

È stato aperto questa mattina il cantiere per la ricostruzione della scuola media “Francesco Savini”, uno degli interventi più attesi per il rilancio del centro storico. L' Amministrazione comunale ha proceduto alla consegna ufficiale dei lavori al Consorzio Stabile Rennova S.c.a.r.l., aggiudicatario dell’appalto, che ha dato il via operativo agli interventi. L’opera, affidata con un ribasso superiore al 30% rispetto alla base d’asta, prevede un intervento complessivo sull’edificio: miglioramento sismico, adeguamento energetico e impiantistico, oltre alla riqualificazione degli spazi interni per renderli più funzionali alle esigenze didattiche moderne. Non mancheranno interventi di restauro conservativo, resi necessari dal vincolo storico che interessa la struttura. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire alla città una scuola sicura, moderna e pienamente fruibile. Una visione che, come sottolineato dal sindaco Gianguido D’Alberto, punta a coniugare ricostruzione e rigenerazione urbana e sociale, riportando funzioni strategiche nel cuore della città. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovranno concludersi entro 24 mesi dall’avvio del cantiere. Una volta completato l’intervento, la struttura potrà ospitare fino a 609 persone tra studenti e personale scolastico. Il primo cittadino ha evidenziato come quello sulla Savini sia un intervento strategico, affiancato a quello in corso sulla scuola San Giuseppe, entrambi parte di un disegno più ampio che mira a riportare le scuole nel centro storico. Una scelta che segna una netta discontinuità rispetto al passato e che punta a contrastare lo svuotamento del centro, favorendone la rivitalizzazione. Sulla stessa linea anche l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Di Marcantonio, che ha sottolineato come l’intervento si inserisca in un quadro più ampio di cantieri attivi nel centro storico. L’auspicio è quello di riallineare i tempi dei lavori della Savini con quelli della San Giuseppe, così da restituire entrambe le scuole entro due anni.