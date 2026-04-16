VIDEO/ STRADE PROVINCIALI NEL DEGRADO: BUCHE E CANALI OSTRUITI SULLA SP 17 A CAMPLI, ECCO LA DENUNCIA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE

Condizioni critiche e rischi concreti per la sicurezza lungo un tratto della strada provinciale 17, nel territorio comunale di Campli. A denunciare la situazione è il cosigliere comunale di Campli Luigi Di Ubaldo, che ha documentato con un video lo stato di abbandono della carreggiata tra il bivio di Villa Tofo e quello di Villa Boceto. Nel filmato si evidenziano zanelle e canali di scolo delle acque piovane completamente ostruiti, con evidenti problemi di deflusso, oltre alla presenza di buche profonde che rendono pericolosa la circolazione. Un quadro che, secondo la segnalazione, mette a rischio automobilisti e residenti che quotidianamente percorrono quel tratto. La denuncia arriva proprio nei giorni in cui il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, ha ribadito come all’ente spetti la manutenzione di strade e scuole. Un’affermazione che, alla luce delle condizioni della SP 17, solleva interrogativi sull’effettivo stato degli interventi sul territorio. “Ho voluto mostrare in che condizioni versa questa strada – sottolinea Di Ubaldo – perché la situazione è grave e sotto gli occhi di tutti”. Lo stesso si dice disponibile ad accompagnare chiunque voglia verificare personalmente lo stato dei luoghi. La richiesta è quella di un intervento rapido e risolutivo, per ripristinare condizioni minime di sicurezza e garantire una viabilità adeguata in un’area particolarmente frequentata.

QUI IL VIDEO DI DENUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI UBALDO