ECCO I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ALLA PROVINCIA DI TERAMO NOMINATE OGGI

Il Consiglio provinciale, questa mattina, ha ricostituito le Commissioni consiliari, nominando componenti e presidente.
1ª Commissione Consiliare Presidente la consigliera Gabriella Recchiuti, componenti Dino Ioannone, Giuseppe Marziani, Maria Cristina Cianella, Caterina Provvisiero.
La Commissione si occupa argomenti di natura regolamentare, sociale, cultura, formazione, lavoro, attività economiche, fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2ª Commissione Consiliare presidente Paolo Tribuiani: componenti Gabriella Recchiuti, Giuseppe Marziani, Pietro Adriani, Luciano Giansante.
La Commissione si occupa di programmazione finanziaria, bilancio, patrimonio, economato, tributi, società partecipate, personale, contenzioso, raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, raccolta elaborazione dati.
3ª Commissione Consiliare presidente Massimo Varani, componenti: Gabriella Recchiuti, Giuseppe Marziani, Fabio Altitonante, Luciano Giansante
La Commissione si occupa di pianificazione territoriale, viabilità, circolazione stradale, edilizia scolastica, concessioni, espropriazioni, trasporti, tutela ambiente, protezione civile.
4ª Commissione Consiliare presidente Pietro Adriani
La Commissione si occupa di controllo e garanzia, vigilanza programmatica: componenti Paolo Tribuiani, Gabriella Recchiuti, Giuseppe Marziani, Pietro Adriani, Maria Cristuna Cianella.