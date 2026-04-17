VIDEO/ AZZERAMENTO DELLA GIUNTA D’ALBERTO, OGGI IL GIORNO DECISIVO? CORONA (FDI): "MI ASPETTO NOMI DI SPESSORE"

Si respira un clima di attesa a Teramo, dove nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l’azzeramento della giunta guidata dal sindaco Gianguido D'Alberto. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo: l’ipotesi è quella della convocazione dell’ultima riunione dell’esecutivo prima del reset politico e amministrativo, passaggio che aprirebbe la strada a nuove nomine e a una redistribuzione delle deleghe. Tra gli assessori cresce l’incertezza, con una comprensibile tensione legata alle scelte che il primo cittadino sarà chiamato a compiere. L’azzeramento rappresenterebbe infatti un momento delicato, destinato a ridefinire equilibri interni e assetti politici dell’amministrazione.

Dal fronte critico non mancano le prese di posizione. “Voglio aspettare la formazione della nuova giunta, ma è evidente il fallimento di un’amministrazione che rimette tutto in discussione – sottolinea il consigliere comunale Luca Corona – Mi aspetto nomi di spessore e non il ripescaggio di consiglieri o assessori pronti a elemosinare un incarico. Serve un vero rilancio per la città e una squadra all’altezza della situazione”. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se il sindaco procederà davvero con l’azzeramento e, soprattutto, quale sarà il profilo della nuova squadra chiamata a guidare Teramo nella fase successiva.