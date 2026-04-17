SILVI/ DELIBERA 74, SCONTRO SULLA LINEA DEL COMUNE: “AZIONI LEGALI CONTRO CITTADINI FRAGILI, SCELTA POLITICA SBAGLIATA”

Prende forma il confronto politico attorno alla delibera di Giunta n. 74 del 14 aprile 2026, un atto che segna una scelta precisa da parte dell’Amministrazione e che sta sollevando forti critiche. Secondo quanto evidenziato, il provvedimento approvato all’unanimità prevede l’avvio di iniziative legali nei confronti di cittadini che si trovano in condizioni di particolare fragilità, a seguito di eventi che hanno colpito il territorio. Una decisione che, per i critici, non può essere considerata un semplice passaggio tecnico, ma rappresenta un indirizzo politico ben definito. Il nodo centrale della contestazione riguarda proprio questo aspetto: la direzione intrapresa dall’Amministrazione in una fase ancora delicata per molte famiglie.
Nel mirino finiscono le priorità individuate. In un contesto in cui si registrano ancora situazioni di emergenza, abitazioni perdute e comunità isolate, ci si aspettava — viene sottolineato da Vito Partipilo consigliere comunale— un rafforzamento degli interventi sul fronte della sicurezza, della prevenzione e del sostegno diretto ai cittadini. Al contrario, la scelta di procedere per vie legali viene letta come un segnale di contrapposizione tra istituzioni e comunità. «Le istituzioni locali nascono per proteggere i cittadini, non per entrare in conflitto con loro», è la posizione espressa, che punta l’attenzione sul ruolo degli enti pubblici nella gestione delle criticità territoriali. Il tema sollevato è quello dell’equilibrio tra legalità degli atti e responsabilità politica delle decisioni. Da qui l’interrogativo che viene posto all’Amministrazione: quale modello di governo del territorio si intende perseguire?
Il dibattito, dunque, non si limita al singolo provvedimento ma si allarga a una linea più generale. Una linea che, secondo le critiche, privilegia strumenti di natura giudiziaria rispetto a interventi di tutela e prevenzione. Una direzione ritenuta “profondamente sbagliata” da chi contesta la delibera, e che apre ora a un confronto politico destinato a proseguire nei prossimi giorni.
Vito Partipilo consigliere comunale