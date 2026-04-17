VILLA FALCHINI, AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA PIAZZA: INVESTIMENTO DA 400MILA EURO

Consegnati i lavori per la realizzazione della nuova piazza di Villa Falchini. L’Amministrazione comunale ha affidato l’intervento all’impresa Fratelli Urbano S.N.C. di Rocco Urbano, risultata aggiudicataria dell’appalto per un importo complessivo dei lavori pari a 170.878 euro, oltre IVA.

Il progetto prevede un intervento articolato che, oltre alla creazione della piazza in prossimità della strada provinciale 17, include la realizzazione di un’area parcheggio con 11 posti auto e di uno spazio verde attrezzato. Quest’ultimo sarà dotato di tavoli da picnic, panchine, cestini portarifiuti e giochi destinati ai più piccoli. L’intera area sarà inoltre servita da un nuovo impianto di illuminazione.

Il cronoprogramma stabilisce una durata dei lavori di 180 giorni a partire dall’apertura del cantiere, le cui attività preliminari prenderanno il via nei prossimi giorni con le operazioni di cantierizzazione.

L’intervento nasce anche dal confronto con i residenti della frazione, le cui indicazioni sono state recepite nella progettazione. L’obiettivo è quello di dotare Villa Falchini di uno spazio pubblico destinato all’aggregazione, in grado di ospitare eventi e momenti di socialità e fruibile da tutte le fasce d’età.

«Si tratta di un’opera attesa da anni e che oggi finalmente prende forma», ha dichiarato il sindaco Gianguido D’Alberto. «L’intervento si inserisce nel percorso di rigenerazione territoriale avviato fin dal primo mandato. Villa Falchini e le frazioni limitrofe hanno registrato negli ultimi anni una crescita significativa, attirando molte giovani famiglie. Con questa opera puntiamo a migliorare la qualità della vita in un’area in forte espansione, rispondendo alle esigenze di tutte le generazioni».

Il costo complessivo del progetto ammonta a 400mila euro, finanziati interamente con risorse comunali, di cui 100mila destinati all’acquisizione dell’area.

Alla consegna ufficiale dei lavori erano presenti, oltre al sindaco, l’assessore Marco Di Marcantonio, la consigliera Sara Falini, i tecnici comunali e i rappresentanti dell’impresa incaricata.

UFFICIO STAMPA COMUNE TERAMO