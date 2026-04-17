SILVI, REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA SULL’ACQUA: CONSENTITO L’USO SOLO DOPO BOLLITURA

Parziale revoca dell’ordinanza emanata lo scorso 10 aprile riguardante il consumo di acqua potabile nel Comune di Silvi. Il provvedimento arriva a seguito dei nuovi controlli eseguiti dalla Asl di Teramo sulla rete idrica cittadina. In base alle ultime disposizioni, l’acqua può essere utilizzata per il consumo umano — quindi per bere, preparare alimenti e per l’igiene orale — ma esclusivamente dopo bollitura per almeno 10 minuti. La misura resta valida, in via precauzionale, su tutto il territorio comunale fino a quando la Asl non esprimerà il giudizio definitivo di idoneità dell’acqua.