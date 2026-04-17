SILVI, SCORDELLA REVOCA LE DELEGHE A VALLOSCURA: “VENUTA MENO LA FIDUCIA”

Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, interviene pubblicamente sulla revoca delle deleghe al presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Valloscura, dopo le polemiche emerse su stampa e social.

Il primo cittadino ha ritenuto necessario chiarire i motivi della decisione, sottolineando come l’attribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali rientri tra le prerogative del sindaco previste dalla legge e dallo statuto. Si tratta, ha precisato, di incarichi limitati, non legati all’attività di governo ma finalizzati a supporto, consulenza e proposta.

Alla base di tali incarichi, ha spiegato Scordella, c’è un rapporto fiduciario che, una volta venuto meno, rende inevitabile il ritiro delle deleghe. “Se viene meno la fiducia – ha evidenziato – viene meno anche il presupposto stesso dell’incarico”.

Il sindaco ha fatto riferimento a comportamenti e atteggiamenti che, a suo dire, avrebbero creato difficoltà all’interno della coalizione di maggioranza, contribuendo a incrinarne l’unità.

Non è mancata una replica al coordinatore regionale di Noi Democratici, Paolo Tancredi, che aveva definito la decisione “un gesto scomposto” e “una reazione capricciosa”. Scordella ha respinto le critiche, ribadendo che la revoca di una delega rappresenta un atto di ordinaria amministrazione, motivato da ragioni precise e spiegato “con estrema franchezza”.

Nonostante il ritiro delle deleghe, Valloscura continuerà comunque a ricoprire il proprio ruolo istituzionale all’interno del Consiglio comunale.