VIDEOINTERVISTA/ CENTRODESTRA A ROSETO, DOPO L’ESTATE IL CANDIDATO SINDACO, MARISTELLA URBINI (FORZA ITALIA): “COMUNE CON TANTI SOLDI MA POCHE IDEE”

Il centrodestra di Roseto degli Abruzzi non ha ancora sciolto le riserve sul candidato sindaco, ma una decisione definitiva arriverà solo dopo l’estate. L’obiettivo dichiarato resta quello di presentarsi con un nome unitario, anche se Fratelli d’Italia ha già rotto gli indugi indicando Francesco Di Giuseppe come possibile candidato. Resta però da capire se sarà davvero lui a sfidare il sindaco uscente Mario Nugnes, pronto a correre per il secondo mandato. Nel frattempo, il dibattito politico si accende. Oggi abbiamo incontrato sul pattinodromo di Roseto la coordinatrice comunale di Forza Italia Maristella Urbini, che ha fatto il punto sulla situazione e non ha risparmiato critiche all’amministrazione uscente. Secondo Urbini, infatti, si tratta di una gestione che ha potuto contare su ingenti risorse economiche, ma che non è riuscita a tradurle in una visione concreta per il territorio: “Tanti fondi disponibili, ma poche idee”, è in sintesi il giudizio espresso sulla guida attuale del Comune.