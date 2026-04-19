VIDEO-FOTO/ ROSETO, SUCCESSO PER “UNA MAREA DI AQUILONI”: OLTRE 400 PARTECIPANTI SUL LITORALE SUD E CENTINAIA DI FAMIGLIE

Grande partecipazione per la prima edizione di “Una marea di aquiloni”, andata in scena questa mattina e in programma fino al pomeriggio sul litorale sud di Roseto degli Abruzzi. Oltre 400 iscritti, arrivati da tutta Italia, hanno animato il cielo con creazioni spettacolari: aquiloni di ogni forma e dimensione, alcuni davvero imponenti e dal valore economico significativo, capaci di attirare l’attenzione di grandi e piccoli. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Mario Nugnes e gli assessori Annalisa D'Elpidio e Angelo Marcone, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per il territorio. Particolarmente apprezzata la presenza di un appassionato giunto da Roma, costruttore di aquiloni e organizzatore di raduni in tutta Italia, che ha condiviso la sua esperienza con il pubblico presente. Bilancio dunque più che positivo per questa prima edizione, che lascia già spazio all’attesa per il prossimo appuntamento. La giornata di oggi, 19 aprile, ha visto il litorale affollato come non mai, con famiglie, bambini e visitatori accorsi numerosi per godersi lo spettacolo ed è l'apertura della stagione estiva a Roseto degli Abruzzi.