VIDEO/ QUESTION TIME A TERAMO CON IL SOLO SINDACO IN AULA: SALTA IL RINVIO NONOSTANTE LE POLEMICHE

Si terrà regolarmente domani alle ore 15 il question time convocato nelle scorse settimane, nonostante le polemiche che hanno investito il presidente del Consiglio Melrangelo e le richieste di rinvio avanzate dai capigruppo Pilotti e Raiola. Su sollecitazione della minoranza, l’appuntamento è stato comunque confermato: il Consiglio si svolgerà con la presenza del solo sindaco, che siederà da solo tra i banchi per rispondere alle interrogazioni. Una situazione inedita, mai verificatasi finora. Resta inoltre confermata la successiva convocazione per l’approvazione del rendiconto, prevista per la fine di aprile, con eventuale seconda convocazione fissata al 7 maggio.