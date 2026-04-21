PONTE CICLOPEDONALE SUL SALINELLO, VIA ALLA PERIZIA TECNICA PER VALUTARE I DANNI

Il ponte ciclopedonale in legno sul fiume Salinello, che collega Tortoreto e Giulianova, sarà sottoposto a una verifica tecnica strutturale per accertarne lo stato e definire gli interventi necessari a garantirne la sicurezza. La decisione arriva dopo la constatazione del cedimento di un elemento portante, che esclude la possibilità di una semplice manutenzione ordinaria. La struttura, di proprietà dei due Comuni, è disciplinata da una convenzione del 1998 che affida alla Provincia gli interventi manutentivi, pur restando a carico delle amministrazioni comunali i relativi finanziamenti. Proprio in un recente tavolo congiunto tra tecnici, è stata stimata una spesa preliminare di circa 36.600 euro. Ricevuti gli impegni economici, la Provincia si è attivata per richiedere un’offerta finalizzata alle indagini tecniche. L’incarico a un professionista per la valutazione del danno sarà formalizzato nei prossimi giorni. La verifica dovrà seguire le Linee Guida ministeriali sui ponti e potrà prevedere diversi livelli di approfondimento, da L1 a L2, con eventuale estensione ai livelli L3 e L4, in base alle condizioni riscontrate. Solo al termine della relazione tecnica sarà possibile stabilire con precisione l’entità dell’ammaloramento della struttura e definire sia la tipologia di intervento sia i costi complessivi. La Provincia ha inoltre annunciato che riconvocherà a breve le amministrazioni di Tortoreto e Giulianova per aggiornamenti puntuali sull’evoluzione della situazione e sulle decisioni da adottare.