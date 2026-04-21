FIERA DELL’AGRICOLTURA: DAL 23 AL 26 APRILE UN’ORA DI BIKE SHARING GRATUITO PER CITTADINI E VISITATORI

Fiera dell’agricoltura: dal 23 al 26 aprile un’ora di bike sharing gratuito per cittadini e visitatori. Il Sindaco: “La sostenibilità non è solo una parola, ma rappresenta una visione del futuro della nostra città. E queste iniziative, che mirano a promuovere la mobilità sostenibile, sono particolarmente importanti. Un ringraziamento particolare va a Vaimoo, per la costante collaborazione”

La Fiera dell’agricoltura, che vede da sempre al centro innovazione e sostenibilità ambientale, si arricchisce quest’anno anche di un’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Teramo e la società Vaimoo Srl, dal 23 al 26 aprile il servizio di bike sharing gestito da quest’ultima sarà infatti disponibile gratuitamente, fino a un massimo di 60 minuti a giorno ad utente.

L’iniziativa punta a incentivare modalità di spostamento rapide, pratiche e a basso impatto ambientale in un contesto che, come ogni anno, richiama un grande afflusso di pubblico.

“La sostenibilità non è solo una parola, ma rappresenta una visione del futuro della nostra città – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – e queste iniziative, che mirano a promuovere la mobilità sostenibile, sono particolarmente importanti. Un ringraziamento particolare va a Vaimoo, per la costante collaborazione”.

A supporto dell’attivazione del servizio, nelle giornate del 25 e 26 aprile saranno presenti in fiera operatori e operatrici VAIMOO, che saranno a disposizione del pubblico per fornire assistenza diretta: dal download dell’app all’attivazione del BikePass, fino alle prime indicazioni di utilizzo del servizio.

Per utilizzare il servizio è sufficiente scaricare l’app VAIMOO. Gli utenti già registrati potranno attivare il BikePass inserendo il codice “Teramo2026” nella sezione “Riscatta codice” dell’app. Chi non è ancora registrato potrà invece creare un profilo completo in pochi passaggi e procedere con l’attivazione.

Il servizio include fino a 60 minuti di utilizzo gratuiti al giorno per utente. Superata questa soglia, verrà applicata la tariffa standard pari a 0,10€/minuto.