CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO, MINUTO DI SILENZIO PER VASTO E VIA LIBERA A NUOVE LEGGI SU ARCHITETTURA, SANITÀ E ENERGIA

Si è aperta con un minuto di silenzio dedicato ai recenti fatti di cronaca nella città di Vasto la seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo. Un gesto simbolico, richiesto dal consigliere Francesco Prospero, per richiamare l’attenzione sul tema del disagio giovanile. A seguire, il presidente Lorenzo Sospiri ha dato avvio ai lavori con la discussione delle interpellanze.

Tra i primi temi affrontati, quello sollevato da Francesco Taglieri (M5S) sulla disattivazione del sistema di sicurezza ILS presso l’Aeroporto d’Abruzzo. L’assessore Umberto D’Annuntiis ha rassicurato l’Aula, parlando di adeguamenti infrastrutturali in linea con i fabbisogni reali.

Focus anche sul trasporto pubblico locale, con l’interpellanza presentata da Antonio Blasioli (PD) insieme al capogruppo Silvio Paolucci, riguardante l’affidamento in house a TUA spa e i possibili effetti negativi dei sub-affidamenti a operatori privati. Sempre dai banchi del PD, Antonio Di Marco ha chiesto chiarimenti sulla gestione del payback farmaceutico e sul monitoraggio delle risorse da parte delle Asl.

Ancora Francesco Taglieri ha interrogato la Giunta, questa volta tramite l’assessore Tiziana Magnacca, sullo stato di attuazione del Programma GOL per la formazione professionale. Il capogruppo AVS Alessio Monaco ha invece posto l’attenzione sul trasferimento del personale CUP da Treglio a Teramo e sulle garanzie occupazionali.

Tra i provvedimenti approvati, spicca la legge sulla promozione della qualità architettonica, proposta da Nicola Campitelli e Di Matteo, che punta a valorizzare il patrimonio urbano e rurale e a sostenere la progettazione nei piccoli Comuni. Previsto anche un fondo di rotazione da 4 milioni di euro per il biennio 2026-2027 e l’istituzione del “Fondo concorsi idee”. Inserito inoltre un emendamento sulla tutela della Costa dei Trabocchi, che consente l’installazione di strutture leggere per attività economiche, nel rispetto del paesaggio.

Via libera anche al riconoscimento di un debito fuori bilancio di oltre 33 mila euro e a variazioni contabili che riguardano l’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro.

Approvata quasi all’unanimità la legge dedicata alle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate. Il provvedimento mira a rafforzare prevenzione, diagnosi e cura, con l’istituzione di un Osservatorio regionale e di un registro dedicato, oltre alla promozione della ricerca scientifica e del supporto alle associazioni.

A maggioranza è stata invece approvata la legge sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, che introduce nuovi criteri per la localizzazione, escludendo le aree di pregio paesaggistico e imponendo distanze minime dai beni tutelati.

L’Aula ha inoltre dato il via libera al bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia regionale di Protezione civile.

Nel corso della seduta, Antonio Di Marco ha chiesto una seduta della Commissione Territorio nei siti contaminati di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta, mentre una risoluzione sul ripristino dell’elezione diretta delle Province è stata ritirata per ulteriori approfondimenti.

Rinviata, infine, l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali.