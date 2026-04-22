ALBA ADRIATICA/ PIÙ SICUREZZA, PIÙ PRESENZA: ECCO LE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

La sicurezza non si costruisce con parole d’effetto, ma con azioni precise e scelte verificabili. È con questo approccio che l’Amministrazione ha operato, assumendosi pienamente la responsabilità di mettere in campo strumenti reali ed efficaci. Abbiamo rafforzato il sistema di videosorveglianza, estendendo la copertura sul territorio in modo significativo. Non si tratta di un’operazione formale, ma di un investimento mirato a migliorare la prevenzione e rendere più tempestivi gli interventi. Parallelamente, è stato adottato un nuovo regolamento sulla videosorveglianza, aggiornato e adeguato alle esigenze attuali. Governare significa anche dotarsi di norme chiare, moderne e concretamente applicabili. Sui parchi pubblici siamo intervenuti introducendo un servizio di vigilanza nelle fasi di apertura e chiusura. Una misura pensata per limitare il degrado e prevenire comportamenti scorretti, soprattutto nelle ore serali e notturne. È stato inoltre aggiornato il Regolamento della Polizia Locale, adeguandolo alla normativa regionale e riconoscendo finalmente i nuovi gradi al personale, in linea con le disposizioni vigenti. Un passaggio atteso da tempo, portato a termine con determinazione. Abbiamo potenziato anche le dotazioni del Corpo, con l’acquisto di nuovi mezzi – tra cui quad e un’autovettura di servizio – e avviato l’adeguamento dell’intero parco veicoli agli standard regionali, sia per allestimenti che per livree e simboli. Un’altra scelta significativa è stata quella di dotare la Polizia Locale dell’armamento: una decisione che comporta responsabilità, ma che rafforza la sicurezza operativa degli agenti e, di conseguenza, quella dei cittadini. La sicurezza passa anche dalla presenza sul territorio. Per questo è stato avviato un percorso concreto di potenziamento dell’organico: è prevista l’assunzione di 6 nuovi agenti, con bando già approvato e pubblicato. Ad oggi, su 12 agenti in servizio, 9 sono già armati, mentre per i restanti 3 è in corso la procedura. Dal mese di aprile è entrata in servizio una nuova unità, che si aggiunge ai 7 agenti assunti durante questo mandato. Una volta concluse le procedure concorsuali, il Corpo di Polizia Locale raggiungerà le 18 unità, grazie a un investimento significativo sostenuto con risorse comunali. All’Ufficio Personale è stato assegnato un obiettivo chiaro: accelerare i tempi e completare le assunzioni, affinché gli impegni presi si traducano rapidamente in risultati concreti. Questi sono i fatti. Scelte che tracciano una direzione politica netta: la sicurezza è una priorità e va affrontata con serietà, investimenti e coerenza.

La Sindaca Antonietta Casciotti