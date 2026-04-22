CAMPLI TRA I BORGHI PROTAGONISTI: PREMI E RICONOSCIMENTI PER ABRUZZO E MOLISE

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Presidente dell’Associazione interregionale “I Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, ha tracciato un bilancio dei risultati ottenuti, affiancato da amministratori e rappresentanti istituzionali del territorio. Tra questi, Fabio Caravaggio, Domenico Taglieri, Melissa Galli e Fernando Gatta. Il mese di aprile si conferma particolarmente positivo per i borghi di Abruzzo e Molise. Il comune di Villalago ha conquistato l’undicesima posizione nel concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, all’interno del programma televisivo Il Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich. Un risultato che accende i riflettori su un territorio ricco di attrazioni naturali e culturali, dalle suggestive Gole del Sagittario ai caratteristici mulini storici, rafforzando la sua capacità di attrarre visitatori. Importanti riconoscimenti sono arrivati anche dalla seconda edizione del Premio “Livio Scattolini”. Il borgo di Bugnara ha ottenuto il terzo posto nella categoria “Borgo innovativo”, mentre Anversa degli Abruzzi e Campli si sono distinti nella sezione “Borgo verde”, classificandosi rispettivamente al secondo e terzo posto. Premi che valorizzano progetti orientati alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del paesaggio e alla promozione delle identità locali. Questi risultati sono il frutto di un lavoro continuo basato sulla collaborazione tra territori e sulla condivisione di buone pratiche. In quest’ottica si inserisce anche il recente aggiornamento dello statuto dell’Associazione, che introduce una nuova struttura organizzativa con un comitato direttivo e uno legislativo, pensata per rendere più incisiva l’azione dei gruppi tematici e rafforzare l’efficienza operativa. «I risultati raggiunti – ha dichiarato Di Marco – insieme al percorso di riorganizzazione testimoniano una crescita concreta dell’Associazione e dimostrano quanto sia fondamentale la sinergia tra i territori». Un sentimento condiviso anche dagli amministratori locali presenti, che hanno ribadito la volontà di proseguire lungo un percorso di sviluppo fondato su identità, cooperazione e progettualità comune.