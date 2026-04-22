SICUREZZA URBANA, GATTI TRA I PROMOTORI DELLA LEGGE SUL BONUS SICUREZZA ABRUZZO

Si è riunita questa mattina la Commissione Bilancio della Regione Abruzzo, presieduta da Vincenzo D’Incecco, che ha espresso parere finanziario favorevole, a maggioranza, al progetto di legge “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo”. L’iniziativa porta la firma dei consiglieri Carla Mannetti, Marianna Scoccia, Paolo Gatti e dello stesso D’Incecco.

Via libera all’unanimità, invece, alla risoluzione “Destinazione di una quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale a sostegno della natalità e della maternità fragile”, anch’essa sottoscritta da Mannetti e D’Incecco.

Prosegue nel frattempo l’esame del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a modifiche di numerose normative regionali in attuazione del principio di leale collaborazione. Nel corso della seduta sono intervenuti l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca e Luca Fusari, in rappresentanza della CGIL Abruzzo-Molise, con particolare riferimento alla legge regionale 23/2018 sul commercio. Ulteriori audizioni saranno calendarizzate nelle prossime sedute della Commissione.

Infine, approvato all’unanimità il provvedimento amministrativo relativo al “Rendiconto del Consiglio regionale – anno 2025”.