COMUNI DELLA COSTA ABRUZZESE IN DIFFICOLTÀ: SERVONO FONDI URGENTI PER I DETRITI DELLE MAREGGIATE

I Comuni della costa abruzzese non possono gestire in autonomia l’accumulo di detriti causato dalle ultime mareggiate. Questo è il tema centrale della conferenza stampa svoltasi oggi a Pineto per presentare la risoluzione dedicata alle azioni urgenti a sostegno delle amministrazioni colpite dallo spiaggiamento dei rifiuti. L’atto è stato depositato dai consiglieri regionali Dino Pepe, Giovanni Cavallari, Antonio Blasioli, Silvio Paolucci ed Enio Pavone, con il supporto di Anci e Ali Abruzzo. L’iniziativa risponde alle criticità emerse dopo le ondate di maltempo che hanno riversato sulla costa ingenti quantità di plastica, legname e rifiuti urbani. Come sottolineato dal primo firmatario Dino Pepe e dal sindaco di Pineto Alberto Dell’Orletta, la situazione attuale «grava pesantemente sui bilanci comunali e richiede un intervento strutturato a livello regionale». La risoluzione punta a ottenere lo stanziamento di fondi straordinari per coprire i costi di smaltimento e il potenziamento delle attività operative attraverso un supporto tecnico e logistico coordinato. Oltre al profilo economico, il documento sollecita l’attivazione di un tavolo permanente tra Regione ed enti locali per monitorare i fenomeni ambientali legati ai cambiamenti climatici. La priorità resta la «piena fruibilità dei litorali in vista della prossima stagione balneare». I promotori dell’atto ribadiscono che «il decoro delle spiagge è un requisito essenziale per la tenuta del comparto turistico e che ogni ritardo nella pulizia rischierebbe di danneggiare l’immagine dell’intera regione e il lavoro degli operatori del settore».