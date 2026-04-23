ADDIO SALVINI, SIMONA CARDINALI LASCIA LA LEGA



Simona Cardinali ha deciso di lasciare la Lega, ponendo fine a un percorso politico durato circa dieci anni. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio diffuso via WhatsApp, nel quale ha spiegato di aver rassegnato le dimissioni dal partito per motivi personali. Nel testo, dai toni personali e riflessivi, Cardinali sottolinea che la scelta non è stata presa con leggerezza. Nel messaggio emerge il peso di un lungo impegno politico e umano: «Dopo 10 anni, la scelta non è stata presa a cuor leggero... ho condiviso tanti momenti belli e altri difficili avendo combattuto insieme a tanti con lealtà e coraggio». Cardinali ha voluto rivolgere un saluto e un augurio al partito e al suo leader, Matteo Salvini, auspicando un futuro positivo: «Pertanto auguro al partito, a Salvini un futuro fortunato e positivo». Nel congedarsi, ha espresso riconoscenza per il percorso vissuto e per la fiducia ricevuta nel corso degli anni:

«Ringrazio il partito per la fiducia accordatami nel tempo, fiducia che ho sempre lealmente corrisposto nel bene e nel male, nei modi a me possibili».