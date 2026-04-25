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ELEZIONI COMUNALI, LA LISTA “INSIEME PER CASTEL CASTAGNA”: TUTTI I CANDIDATI

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Presentata la lista “Insieme per Castel Castagna”, squadra che sostiene la candidatura a sindaco di Rosanna De Antoniis in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ecco tutti i candidati consiglieri:

  • Monica D’Orazio
  • Fabio Di Battista
  • Stefania De Rugeriis
  • Maria Gioia Di Biagio
  • Danilo Bucci
  • Luigi Di Bernardo
  • Andrea Mongi
  • Mauro Narcisi
  • Massimiliano Eleuterii
  • Simone Pisilani

La lista si presenta come un gruppo unito con l’obiettivo di amministrare il Comune di Castel Castagna, puntando su partecipazione, sviluppo del territorio e attenzione alle esigenze della comunità locale. C'è solo una lista al comune di Castel Castagna ed ha già vinto le elezioni

 