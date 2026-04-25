ELEZIONI COMUNALI, LA LISTA “INSIEME PER CASTEL CASTAGNA”: TUTTI I CANDIDATI

Presentata la lista “Insieme per Castel Castagna”, squadra che sostiene la candidatura a sindaco di Rosanna De Antoniis in vista delle prossime elezioni amministrative.
Ecco tutti i candidati consiglieri:
- Monica D’Orazio
- Fabio Di Battista
- Stefania De Rugeriis
- Maria Gioia Di Biagio
- Danilo Bucci
- Luigi Di Bernardo
- Andrea Mongi
- Mauro Narcisi
- Massimiliano Eleuterii
- Simone Pisilani
La lista si presenta come un gruppo unito con l’obiettivo di amministrare il Comune di Castel Castagna, puntando su partecipazione, sviluppo del territorio e attenzione alle esigenze della comunità locale. C'è solo una lista al comune di Castel Castagna ed ha già vinto le elezioni