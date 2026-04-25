VIDEO/ A ROSETO PETRINI ALL’ATTACCO MA SENZA PROPOSTE: POLEMICHE E ACCUSE SUI SEMAFORI IN CONSIGLIO, MARCONE: "VERGOGNA"

Si accende il dibattito politico a Roseto degli Abruzzi dopo l’ultimo consiglio comunale, dove non sono mancate tensioni tra maggioranza e opposizione. Al centro della discussione, l’intervento sui nuovi semafori installati dall’assessore Angelo Marcone. A prendere la parola è stato il consigliere Nicola Petrini, esponente della lista “Bella Roseto”, subentrato dopo le dimissioni di Tommaso Ginoble. Petrini, già candidato sindaco, ha espresso una posizione critica pur riconoscendo l’utilità dell’aggiornamento tecnologico. “Ben venga una nuova generazione di semafori – ha dichiarato – anche perché quelli precedenti erano ormai obsoleti, con componenti difficili da reperire e gestiti da un’unica azienda che deteneva l’esclusiva”. Il consigliere ha però puntato il dito contro le priorità dell’amministrazione, sostenendo che l’attenzione non sarebbe rivolta in modo adeguato alle reali esigenze della città. Nel suo intervento ha evidenziato, in particolare, la situazione dell’illuminazione pubblica, che a suo dire resta invariata da anni. “Le lampade sono sempre le stesse – ha aggiunto – e rappresentano un problema noto da tempo. È una situazione che può diventare pericolosa e che finora, solo per fortuna, non ha causato incidenti”. Un affondo netto, quello di Petrini, che ha concluso sottolineando come, a suo avviso, manchino giustificazioni per il mancato intervento su queste criticità. Il confronto resta aperto e si inserisce in un clima politico sempre più acceso, con l’opposizione che continua a incalzare l’amministrazione sulle scelte in materia di manutenzione urbana e sicurezza. Ha urlato contro Petrini l'assessore Angelo Marcone con un "vergogna perchè ti auguri che qualcuno abbia un incidente...". Un augurio che ha sconvolto anche la stessa minoranza presente in aula per quanto riferito.