"LA POLITICA TI RIGUARDA. ECCOME" / CERCASI GIOVANI CHE VOGLIANO SMETTERE DI STARE A GUARDARE, FUTURO IN LANCIA UN PERCORSO DI FORMAZIONE

Futuro In lancia un percorso di formazione politica rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, con un obiettivo chiaro: riportare una generazione intera dentro i luoghi della partecipazione e della responsabilità. Oggi esiste una distanza evidente tra i giovani e la politica. Non è solo una questione di disinteresse, ma spesso di mancanza di occasioni reali per capire, confrontarsi e mettersi in gioco. Futuro In parte da qui: non da una critica, ma dalla volontà di costruire un ponte. Non si tratta di un corso tradizionale, ma di un percorso concreto, pensato per offrire strumenti reali e occasioni di confronto diretto con chi ogni giorno assume decisioni nelle istituzioni. Il progetto si articola in cinque incontri tematici, affiancati da esperienze istituzionali presso il Consiglio Regionale d’Abruzzo e il Senato della Repubblica, e si concluderà con la costruzione condivisa di proposte concrete per la città e per l’intero territorio provinciale. L’inizio del percorso è previsto al raggiungimento di 30 partecipanti, orientativamente entro la metà di maggio. Un percorso che mette al centro non solo l’ascolto, ma anche la responsabilità: comprendere come funzionano le istituzioni, come si costruisce consenso e come si trasformano le idee in scelte concrete. Tra i protagonisti degli incontri:

• Etelwardo Sigismondi

• Tiziana Magnacca

• Paolo Gatti

• Pierluigi Biondi

• Alfredo Grotta

A coordinare il percorso sarà Alberto Covelli.

Il numero dei partecipanti è limitato a 30 giovani, per garantire qualità e reale interazione. È prevista una quota di partecipazione di 20 euro, interamente devoluta in beneficenza alla Parrocchia di Colleatterrato, a conferma di un approccio che unisce partecipazione e responsabilità sociale. Per Futuro In, questo percorso rappresenta un primo passo verso un obiettivo più ampio: costruire una classe dirigente capace di interpretare il presente e guidare il futuro. La politica non si improvvisa e non si costruisce nei momenti elettorali. Si costruisce nel tempo, attraverso il confronto, la formazione e il coinvolgimento reale delle persone.

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