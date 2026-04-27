VIDEO/INSTALLAZIONE AUTOVELOX SULLA PROVINCIALE 8 A SANT’OMERO: MOZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITÀ A TERAMO

Il Consiglio provinciale di Teramo ha approvato oggi all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera Caterina Provvisiero, che chiedeva l’installazione di una postazione fissa per il controllo della velocità lungo la provinciale 8, nel tratto che attraversa il territorio di Sant’Omero. Dopo una breve sospensione proposta dalla maggioranza e alcune modifiche al testo, la mozione è stata votata favorevolmente da tutti i consiglieri. Va sottolineato, come ricordato dalla consigliera Gabriella Recchiuti, che la richiesta di installare una postazione di controllo della velocità sulla provinciale 8 era già stata avanzata dalla Provincia e recepita, nel marzo scorso, dal decreto emanato dal prefetto Fabrizio Stelo.