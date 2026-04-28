VIDEO-FOTO/ GIULIANOVA, INAUGURATO IL NUOVO PLESSO DEL LICEO “MARIE CURIE”: STUDENTI DI NUOVO IN SEDE DOPO TRE ANNI

Taglio del nastro questa mattina a Giulianova per il nuovo plesso del Liceo Marie Curie, realizzato grazie ai fondi del PNRR – misura M4 “Istruzione e Ricerca”. La nuova palazzina, adiacente alla sede principale di via Gramsci, è stata completata con un investimento di 2,5 milioni di euro. L’intervento ha permesso di restituire aule e laboratori agli studenti che dal 2022 – in particolare otto classi terze – erano stati ospitati in una struttura privata. Un ritorno “a casa” atteso, che segna un passo importante per l’organizzazione didattica dell’istituto. Il progetto, realizzato dalla Point Costruzioni, prevede ulteriori sviluppi: sono infatti in fase di progettazione nuovi laboratori e un auditorium, opere per le quali sarà necessario reperire ulteriori finanziamenti. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia di Teramo Camillo D'Angelo e il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, insieme all’assessora Lidia Albani, alla consigliera provinciale Gabriella Recchiuti, alla dirigente provinciale dell’edilizia scolastica Daniela Carminucci e al responsabile unico di progetto Alfonso Pallini. Presenti anche i tecnici della Provincia impegnati nelle operazioni di trasloco, il dirigente provinciale PNRR Christian Francia, il docente del Curie ed ex consigliere provinciale Luca Lattanzi e la dirigente scolastica Silvia Recchiuti, che ha fatto gli onori di casa. “Qui a Giulianova siamo intervenuti con un’idea di polo didattico innovativo, il modello campus – ha dichiarato D’Angelo –. In quest’area gravitano più istituti e gli spazi esterni sono pensati per la didattica, con aree sportive completamente rinnovate e parchi fruibili anche oltre l’orario scolastico. Ora siamo impegnati a reperire le risorse per completare gli interni con auditorium e nuovi laboratori: negli ultimi anni, tra Covid e crisi energetica, i costi dell’edilizia sono aumentati sensibilmente e servono ulteriori fondi”. Un’inaugurazione che rappresenta non solo il completamento di un primo lotto funzionale, ma anche l’avvio di un progetto più ampio, destinato a trasformare l’area in un vero e proprio campus scolastico.