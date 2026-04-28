RISERVA DEL BORSACCHIO, EMILIANO DI MATTEO HA ISTITUITO LA SOTTOCOMMISSIONE PER LA NUOVA PERIMETRAZIONE

Il presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, Emiliano Di Matteo, ha comunicato nel corso della seduta odierna i nomi dei componenti della sottocommissione incaricata di elaborare una nuova proposta di perimetrazione della Riserva naturale del Borsacchio, come stabilito dal Consiglio regionale.

L’organismo, istituito all’interno della Commissione, sarà presieduto dallo stesso Di Matteo e sarà composto dai consiglieri Marilena Rossi e Paolo Gatti per Fratelli d’Italia, Dino Pepe per il Partito Democratico ed Enio Pavone per Azione. A questi si aggiungono Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo; Pierpaolo Pescara, direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali; Fabrizio De Gregoriis, architetto progettista del Piano di Assetto Naturalistico; e il sindaco di Roseto degli Abruzzi o un suo delegato.

“La sottocommissione è pronta a iniziare il suo delicato lavoro – ha dichiarato Di Matteo –. Ringrazio sin da ora i colleghi e i professionisti che daranno il loro supporto. I membri designati sono quelli con diritto di voto, ma fin dalle prime riunioni saranno coinvolte anche le associazioni e tutti i portatori di interesse che vorranno contribuire al processo di revisione”.

Nel corso della stessa seduta, la Commissione ha avviato anche l’iter per l’approvazione del regolamento di iniziativa della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 63 della nuova legge urbanistica sul governo del territorio. Il provvedimento disciplina contenuti e modalità di presentazione del Progetto di sviluppo aziendale (PSA) per le aziende agricole, con l’obiettivo di incrementarne la competitività attraverso interventi di riconversione, ammodernamento e opere edilizie, sia di nuova costruzione sia di ristrutturazione con ampliamento, purché funzionali all’attività agricola.

Il regolamento definisce inoltre i requisiti soggettivi dei proponenti, la titolarità nella conduzione dei terreni e le condizioni per la realizzazione di fabbricati abitativi, la cui necessità dovrà essere dimostrata tramite apposita relazione allegata al PSA. Le disposizioni saranno ulteriormente approfondite nella prossima seduta.

La Commissione ha poi proseguito l’esame del progetto di legge, sempre di iniziativa della Giunta, relativo alla modifica della normativa regionale sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, in linea con le direttive europee e il principio di leale collaborazione. Nel corso dei lavori sono stati ascoltati Tommaso Valerio, il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli e il dirigente regionale Carlo Giovani.

Prevista, nelle prossime sedute, l’audizione dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro e di Confindustria Abruzzo, mentre il presidente Di Matteo ha fissato i termini per la presentazione degli emendamenti.

In apertura dei lavori è stata respinta a maggioranza la risoluzione presentata dai consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli, Giovanni Cavallari e Silvio Paolucci relativa alle “azioni urgenti a sostegno dei comuni della costa abruzzese interessati dallo spiaggiamento dei rifiuti dopo le recenti condizioni meteo avverse”. Rinviata invece, per ulteriori approfondimenti, la risoluzione – a firma Paolucci – sull’attivazione di un tavolo istituzionale per valutare la riclassificazione e il trasferimento all’Anas dell’ex strada statale 86 “Istonia”.