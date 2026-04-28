PROVINCIA, LA CAPOGRUPPO RECCHIUTI CHIEDE DI INVESTIRE L’AVANZO DI BILANCIO PER GLI ASFALTI E PER LA SICUREZZA DELLE STRADE

Un nuovo piano asfalti per le strade provinciali, accesso a nuovi finanziamenti e maggiore sicurezza lungo le arterie gestite dall’Ente. Sono questi i punti posti all’attenzione del Consiglio Provinciale di Teramo dalla Capogruppo di Azione Gabriella Recchiuti. Tra i vari punti all’Ordine del giorno, l’Assise, nella giornata di ieri, ha approvato il rendiconto di gestione anche grazie al voto favorevole di Azione. Un voto motivato dalla solidità dei conti presentati e dal buon andamento dell’attività amministrativa. “Come capogruppo di Azione, visto il 1.200.000 euro di avanzo disponibile, ho chiesto che si studi un piano asfalti per le strade provinciali – dichiara la Capogruppo Gabriella Recchiuti - Inoltre, vista la solidità del bilancio, ho sottolineato la possibilità per la Provincia di accedere a finanziamenti tramite Cassa Depositi e Prestiti, garantendo così un’azione amministrativa efficace ed efficiente. È nostro dovere, infatti, far percepire ai cittadini della provincia di Teramo che stiamo lavorando per migliorare le loro condizioni di vita e la sicurezza delle loro strade”. “Un momento cruciale dei lavori è stato rappresentato dall'approvazione di una mozione, presentata dalla consigliera Provvisiero che, con un emendamento da me presentato, ha trovato il consenso di tutti i consiglieri – aggiunge Recchiuti - Abbiamo voluto lanciare un chiaro messaggio sulla sicurezza stradale: non possiamo permetterci di fare propaganda politica su un tema così delicato. È fondamentale dimostrare senso di responsabilità da parte di chi rappresenta le istituzioni. In particolare, vorrei evidenziare che, a partire dal mese di marzo, la strada SP 8 è stata censita nel decreto del Prefetto e ritenuta idonea per l'installazione di dispositivi di controllo della velocità, come gli autovelox. La Provincia ha già avanzato richiesta per procedere con questa importante misura di sicurezza, che è necessaria in un tratto stradale caratterizzato da elevate velocità e da un numero significativo di incidenti”.