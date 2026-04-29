ECCO LA NUOVA VECCHIA GIUNTA

La convocazione, più che annunciata, è arrivata alle 15,00, qppuntamento dal Sindaco per le 15,30, massimo per le 16, per le deleghe della nuova Giunta. Che poi come detto nuova non è, visto che D’Alberto ha rinominato esattamente gli stessi assessori della Giunta uscente, con la sola - più che prevista - eccezione della Ferri, che torna a dedicarsi a tempo pieno alla sua professione medica e lascia il posto alla giovanissima Anastasia Liouras. Sulle deleghe, leggete a fine articolo , così come ci si aspettano note dai partiti e dai gruppi della Maggioranzq, chi di soddisfazione (Bella Teramo, che ottiene quasi tutto quello che voleva), chi di sofferta accettazione, come il Pd e la lista del Presidente D’Angelo, che si aspettavano ben più corposo rinnovamento, chi di presa di distanza, come Italia Viva, che sarebbe molto vicina a dichiarare l’appoggio esterno, cioè di fatto un’ uscita dalla Maggioranza strutturata. La domanda, però, resta sempre la stessa: se per un rilancio e rinnovamento s’era aperta la “crisi”… si chiude senza uno nell’altro, con un rimpasto di deleghe che scontenta qualcuno, accontenta altri, ma di fatto non cambia le regole del gioco. Anzi: non cambia i giocatori in campo, come se l’allenatore di una squadra che naviga a metà classifica e ambisce a posizioni migliori, non cambiasse nessuno, né rivedesse il modulo, limitandosi a buttare nella mischia un debuttante che, a meno che non sia ispirato e talentuoso come Messi, sarà difficile che possa fare la differenza.

ECCO LE DELEGHE