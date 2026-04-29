NUOVA GIUNTA A TERAMO/ CORONA: «TERAMO, IL FALLIMENTO D’ALBERTO È SERVITO: UN RIMPASTO TRAGICOMICO PER UNA CITTÀ AI TITOLI DI CODA»

L’elefante ha partorito un topolino: dopo settimane di annunci e promesse, tutto si è concluso con il cambio di un solo assessore. Una presa in giro per i cittadini mentre la città affonda tra problema di sicurezza e opere incompiute. Non c’è sceneggiatura tragicomica che possa reggere il confronto con l’ultima performance del Sindaco D’Alberto. Quello che, nelle sue dichiarazioni, doveva essere il rimpasto del “rilancio”, della “svolta” e della “qualità politica”, si è rivelato l’ennesimo atto di una commedia degli equivoci. La vittima, purtroppo, è sempre la stessa: la città di Teramo.

IL "FORNAIO" DEI RIMPASTI FALLIMENTARI

In otto anni di amministrazione abbiamo assistito a ben quattro rimpasti, specchio fedele di un fallimento

amministrativo cronico. Più che un amministratore, il Sindaco sembra un fornaio maldestro che continua a

manipolare un impasto che puntualmente produce solo pagnotte bruciate.

Azzerare un’intera giunta per cambiare un solo componente — tra l'altro un assessore che manifestava da

anni la volontà di lasciare — non è politica: è accanimento terapeutico su una macchina amministrativa ormai

ferma al palo.

CHIACCHIERE CONTRO REALTÀ: IL DOSSIER DEL DECLINO

Mentre il Sindaco si lancia in interviste millantatrici, il territorio parla una lingua diversa e drammatica:

• Insicurezza e Disordine: La mancanza di sicurezza non è una percezione, ma una realtà alimentata da

una pianta organica dei Vigili Urbani sottodimensionata in modo cronico. A questo si aggiunge il

paradosso dei parcheggi: tariffe alle stelle e multe spietate per chi ritarda di pochi minuti, mentre il

caos regna sovrano nei divieti di sosta impuniti.

• L'Emergenza Abitativa: Il caso di Via Longo descrive perfettamente l'incapacità di dare risposte a

un'emergenza incancrenita da una totale assenza di pragmatismo.

• Il Libro delle Incompiute: Una lista che certifica l'immobilismo di questo centrosinistra. Parliamo di:

Canile, Area Camper, il Municipio, il parcheggio di Piazza Donatori di Sangue, le ex Scuole Elementari,

il Museo San Carlo.

• Ricostruzione e Regolamenti: La ricostruzione pubblica legata al sisma 2016 è ferma, mentre il

Regolamento del Piano Antenne risale addirittura al 2014, in un vuoto di trasparenza e ordine

amministrativo imbarazzante.

L’APPELLO: UN ATTO DI CORAGGIO

“Perché azzerare tutto per non cambiare nulla?”. Questa è la domanda che i teramani si pongono davanti a

questo teatrino. Siamo ai titoli di coda: otto anni di promesse svuotate di contenuto hanno reso il nostro

territorio l'ombra di se stesso.Se il Sindaco volesse davvero dimostrare un briciolo di amore per Teramo e un sussulto di dignità, dovrebbe

smettere di "rimpastare il nulla" e fare l’unica scelta onesta rimasta: rassegnare le dimissioni. Solo

restituendo la parola ai cittadini si potrà dare quel vero slancio vitale di cui la comunità ha disperato bisogno.

CAPOGRUPPO FRATELLI D’ITALIA

Luca Corona