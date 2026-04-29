NUOVA GIUNTA A TERAMO/ ANTONETTI: «GIUNTA CONFERMATA E LA CITTA' MUORE, TORNARE SUBITO AL VOTO»

Avevo definito da subito il finto azzeramento della giunta una farsa! E come prevedibile la nomina della nuova giunta rappresenta il degno epilogo della farsa. In perfetto stile gattopardesco il Sindaco si è preso gioco dei cittadini praticamente confermando tutti i componenti della Giunta, ad eccezione di un assessore che aveva già manifestato l’idea di lasciare.

Era necessario un azzeramento di Giunta?

NO! È stata la solita tecnica del celebre personaggio manzoniano, Don … D’Alberto, che ha fatto finta di governare i suoi “capi” per poi dimostrare tutta la sua debolezza e incapacità amministrativa.

Davvero uno spettacolo indecoroso con totale presa in giro dei cittadini!

E la città muore….!

Certo, a voler leggere tra le righe è evidente che le dinamiche interne di alcuni partiti, dei quali il Sindaco è prigioniero, hanno dettato un rimescolamento delle deleghe.

Ma la cosa grave che ciò non è avvenuto in base a competenze specifiche o particolari inclinazioni dei neo assessori ma, esclusivamente, sulla base di interessi dei partiti e beghe di bottega.

Tuto ciò rappresenta la definitiva e irreversibile certificazione della totale confusione in cui il Sindaco versa ormai da ben otto anni e del totale fallimento dell’ amministrazione.

Di fronte a una città in ginocchio, che si trova in balia delle sue scelte amministrative scellerate e dannose e che avrebbe bisogno di una guida forte che non sperperi, tra l’altro, le ingenti risorse del Pnnr e della ricostruzione, il Sindaco ha avuto la faccia tosta di mettere in atto questa triste pantomima che non merita ulteriori commenti.

Il tempo è scaduto!

E’ NECESSARIO SUBITO TORNARE AL VOTO!

La salvezza di Teramo non può più attendere!

Carlo Antonetti