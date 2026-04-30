VIDEO/ TERAMO, MALAVOLTA RICHIAMA IL CONSIGLIO: «TORNIAMO AI FATTI O GUARDIAMOCI IN FACCIA E ANDIAMO A CASA»

Il consigliere di maggioranza del Comune di Teramo, Luca Malavolta, interviene in Consiglio comunale e lancia un messaggio chiaro ai colleghi: è tempo di riportare il dibattito sui temi concreti e sulle azioni utili per la città. Nel suo intervento, Malavolta ha sottolineato come nelle ultime settimane l’attenzione si sia concentrata più sulla cronaca che sull’attività amministrativa. Una deriva che, secondo il consigliere, rischia di distogliere l’organo consiliare dal proprio compito principale: lavorare per migliorare le condizioni della città e dare risposte ai cittadini. «Abbiamo assistito alla cronaca – ha dichiarato – ma ora dobbiamo tornare ai fatti e a ciò che noi consiglieri siamo chiamati a fare per migliorare la situazione della città». Un richiamo alla responsabilità istituzionale che passa, ha ribadito, necessariamente dall’attività svolta all’interno del Consiglio comunale. Il consigliere ha poi concluso con un passaggio netto, quasi un ultimatum politico: «Questo lavoro deve essere fatto dentro il Consiglio. Se tutto questo non è possibile, allora dobbiamo andarcene a casa». Una presa di posizione che evidenzia la necessità, secondo Malavolta, di ritrovare unità e concretezza nell’azione amministrativa.