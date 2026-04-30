VIDEO/ TERAMO, FILIPPONI: «LA NOMINA A VICESINDACO NON È UN’INVESTITURA PER IL FUTURO»

Il nuovo vicesindaco di Teramo, Antonio Filipponi, chiarisce subito il senso della sua nomina, allontanando ogni interpretazione politica legata a una possibile candidatura futura. «La nomina a vicesindaco non rappresenta un’investitura a futuro candidato sindaco», ha dichiarato, sottolineando come il suo impegno sia concentrato esclusivamente sull’attività amministrativa e sul lavoro da portare avanti nell’immediato. Filipponi ha voluto ringraziare per la fiducia ricevuta e ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalla sua predecessora, Stefania Di Padova. «Ha fatto un ottimo lavoro – ha detto – e continuerà un confronto continuo con lei anche in questo nuovo percorso amministrativo». Il vicesindaco ha poi evidenziato l’importanza dei prossimi due anni, definiti «fondamentali» per il futuro della città, durante i quali sarà necessario dare continuità ai progetti e accelerare su alcune priorità. Nel corso dell’intervento, Filipponi ha anche richiamato alcuni appuntamenti e iniziative rilevanti per il territorio, a partire dall’evento “Aspettando il Primo Maggio”, oltre alla storica Coppa Interamnia e al progetto “Teramo Natura Indomita”, iniziative che contribuiscono alla promozione e alla vitalità della città. Infine, ha fatto riferimento anche ai temi della mobilità urbana, ricordando il lavoro portato avanti sul Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e le questioni legate al traffico cittadino, ambiti sui quali – ha lasciato intendere – sarà necessario continuare a intervenire con decisione.