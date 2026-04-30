VIDEO/ FRACASSA ACCUSA IL SINDACO: «VEDE NEGATIVITÀ NELLE DONNE IN GIUNTA». DI PADOVA: «IPOTESI DEL TUTTO INFONDATA»

La valorizzazione del patrimonio culturale di Teramo resta una priorità per Stefania Di Padova, che ha appena preso la delega alla cultura, la stessa interviene per rispondere alle dichiarazioni del consigliere di opposizione Franco Fracassa. Con fermezza, «e spalle dritte», come ha sottolineato, Di Padova ha respinto le critiche del consigliere. La stessa ha anche voluto chiarire un punto politico respingendo al mittente qualsiasi ipotesi secondo cui il sindaco nutrirebbe una visione negativa nei confronti delle donne presenti in giunta. Una lettura che l’assessore definisce infondata e distante dalla realtà dei fatti. Poi ha parlato del Premio Teramo e del lavoro che l'aspetta, premio che già gode di un discreto impegno economico volto al suo rilancio.