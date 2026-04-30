ASFALTATURE IN VIA DEI TIGLI, LAVORI CONCLUSI DOPO LE PROTESTE DEI RESIDENTI

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura in via Mazzini, ai Tigli ponendo fine ai disagi che per giorni hanno interessato residenti e automobilisti. Un intervento atteso, soprattutto da chi abita nella zona, dove la difficoltà di trovare parcheggio aveva generato malumori e proteste. A partire da lunedì, il cantiere si sposterà nelle vie limitrofe, proseguendo il programma di manutenzione stradale previsto sul territorio. Nonostante il ritardo iniziale, causato dalla mancanza della giunta comunale, l’assessore Mimmo Sbraccia è tornato operativo, riuscendo a portare a termine l’intervento in tempi rapidi. Un’accelerazione che ha permesso di rispondere alle richieste dei cittadini, restituendo piena fruibilità alla strada.