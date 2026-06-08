ERCOLANO ELETTO DELEGATO ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI FUTURO NAZIONALE: TERAMO SARÀ RAPPRESENTATA A ROMA

Il referente del Comitato 763 di Teramo, Nico Ercolano, è stato eletto delegato all’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, che si terrà a Roma nelle giornate del 13 e 14 giugno.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio dal Comitato 763 e per l’impegno costante profuso nella promozione dei valori e delle proposte politiche del movimento.

«Parteciperò a questa Assemblea Nazionale con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di portare all’attenzione del partito le esigenze, le aspettative e le istanze provenienti dal nostro territorio», dichiara Nico Ercolano. «Sarà un momento fondamentale di confronto e di costruzione del futuro percorso politico di Futuro Nazionale, al quale il nostro comitato intende contribuire in maniera concreta e propositiva».

L’Assemblea Nazionale di Roma vedrà la partecipazione di delegati provenienti da tutta Italia e rappresenterà un’importante occasione di dibattito, programmazione e definizione delle strategie politiche del movimento per i prossimi mesi.

«Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona e nel lavoro che stiamo portando avanti a Teramo. Questo incarico è uno stimolo ulteriore a continuare il nostro impegno al servizio dei cittadini e della crescita del territorio», conclude Ercolano.